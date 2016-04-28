Сочи, Краснодарский край, 28 апреля, 2016, 07:57 — ИА Регнум. В Сочи гигантская волна смыла в море двух мужчин. Инцидент произошел накануне, 27 апреля, в Центральном районе олимпийской столицы.

Иван Айвазовский. Среди волн. 1898

По свидетельству очевидцев, одного из туристов, который стоял на пирсе, смыло в море, а второго — плавающего недалеко от берега — накрыло волной.

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Позже поступила информация о том, что один из мужчин уже находится в медучреждении, сообщает «Российская газета». По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ, вероятно, его достали из воды случайные прохожие.

Второй пострадавший пока не найден. На его поиски брошены две группы спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, двое мужчин утонули в Сочи менее недели назад. Автомобиль УАЗ, застрял при попытке пересечь реку Мзымту в районе села Молдовка Краснодарского края. Водитель и пассажир не успели выбраться, так как вода из-за сильного течения быстро затопила салон. Залитый по крышу внедорожник обнаружил очевидец, который и сообщил о случившемся в МЧС.