Москва, 28 апреля, 2016, 07:52 — ИА Регнум. В Москве частично будет перекрыто движение автомобильного транспорта в связи с репетицией парада Победы. Изменится расписание поездов в метро, об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта города Москвы.

kremlin.ru Парад в честь 70-летия Великой Победы

Сегодня, 28 апреля, начиная с 16:00 мск и до окончания репетиции будет перекрыт ряд дорог. Автомобили не смогут проехать по участку улицы Нижние Мневники: от Крылатской улицы до улицы Народного Ополчения. Кроме того, перекроют участок улицы Народного Ополчения: от улицы Нижние Мневники до улицы Мневники. Перекроют и саму улицу Мневники.

Также будут закрыты для движения следующие улицы: Красная Пресня, улица Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая. Далее перекроют движение по Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большому Москворецкому мосту.

Также нельзя будет проехать по Болотной улице, Болотной площади, Большому Каменному мосту, Моховой улице от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат от улицы Воздвиженка до Новинского бульвара. Вслде за этим перекроют Новинский бульвар от улицы Новый Арбат до Садовой-Кудринской улицы.

На период подготовки к параду Победы внесены изменения в расписание метро. Сегодня, 28 апреля, с 19:00 мск и до окончания репетиции часть станций метро будет работать только на вход и пересадку: «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».