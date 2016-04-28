Рамалла , 28 апреля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН проведет неформальное заседание 6 мая по защите гражданского населения Палестины — вопросу, за который палестинцы выступают на протяжении десятилетий, сообщает Associated Press.

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Посол Палестины в ООН Рияд Мансур заявил 27 апреля, что четыре члена совета — Египет, Сенегал, Венесуэла и Малайзия — организуют заседание, на котором с докладами выступят эксперт в области права, представитель правозащитной организации Amnesty International и другие.

В октябре 2015 года ООН направило в совет исследование прецедентов, которое затрагивало вопросы защиты гражданского населения по всему миру. Мансур отметил, что заседание станет первым шагом к мерам, которые должен принять Совет Безопасности.

«Наше желание состоит в том, чтобы найти какую-либо форму защиты для нашего народа от жестокости этой оккупации», — подчеркнул он.

«Палестинцы продолжают лгать всему миру и обращаться к международному сообществу со смехотворными требованиями, вместо того чтобы сфокусировать свои сила на борьбе с терроризмом и подстрекательством к нему», — в свою очередь, отметил посол Израиля в ООН Дэнни Дэнон.