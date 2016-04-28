Благовещенск, 28 апреля, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил «Роскосмос» и строителей космодрома «Восточный» с успешным первым запуском ракеты-носителя, который состоялся утром 28 апреля. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

vostokdrom.ru Космодром Восточный. Вывоз РКН Союз-2.1а с КА Ломоносов, Аист-2Д

«Хочу вас поздравить. Есть чем гордиться, — сказал глава государства в беседе с рабочими и представителями «Роскосмоса». — Это, безусловно, очень серьёзный, значительный шаг в развитии российской космонавтики».

Вместе с Владимиром Путиным за пуском наблюдали главы Администрации президента Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, руководитель Федерального космического агентства Игорь Комаров, командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко, первый замглавы «Роскосмоса» Александр Иванов, директор Федерального агентства специального строительства Александр Волосов, а также строители, участвовавшие в возведении космодрома.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») в 5:01 мск 28 апреля успешно стартовала с нового космодрома «Восточный» в Амурской области. Через девять минут после запуска аппараты были выведены на опорную орбиту. Спутники должны отделиться от разгонного блока в 7:07 мск.

Напомним, что запуск ракеты «Союз» с космодрома «Восточный» изначально был запланирован на утро 27 апреля, однако старт был отложен на сутки в связи со сбоями в работе автоматизированной системы управления.

«Восточный» — первый в России гражданский космодром, призванный обеспечить подготовку и запуск космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Основные строительные работы на его объектах были завершены в середине января 2016 года.