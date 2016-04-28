Одесса, Украина, 28 апреля, 2016, 04:53 — ИА Регнум. В Одессу для охраны правопорядка прибыли по крайней мере 300 боевиков «Азова» из Мариуполя. Об этом сообщил губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Уже прибыли первые 300 человек, в ближайшие дни ждём остальных», — написал Саакашвили, комментируя сообщение издания «Украинская правда» о прибытии бойцов Нацгвардии в Одессу.

Как передавало ИА REGNUM, в преддверии очередной годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко направить в город дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Затем губернатор сообщил, что президент отправляет в Одессу до тысячи силовиков.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия в Доме профсоюзов. Бандеровцы атаковали активистов «антимайдана». Разгромив их палаточный лагерь, бандеровцы загнали активистов в Дом профсоюзов и подожгли его. По официальным данным, погибли 48 человек, более 250 пострадали. Однако, общественность считает, что жертв трагедии больше.