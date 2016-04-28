Якутск, 28 апреля, 2016, 06:10 — ИА Регнум. В Якутии с въездным туризмом и его развитием есть проблемы, решать которые намерены с помощью федералов. Об этом в ходе прямой линии заявил глава республики Егор Борисов, сообщает ИА REGNUM.

tonkosti.ru Вид на Лену в районе природного парка, Ленские столбы

Читайте также: Якутия для туристов: этнотуры, сплавы, бизоны, скалы и алмазы

«Проблема в том, что мы сегодня должны создать инфраструктуру, которая необходима для туристов, посещающих республику, — пояснил он. — У нас есть экстремальный туризм, у нас есть экологический туризм, охот-туризм, ребята, которые приезжают ознакомиться с условиями севера, приезжают, но их мало. А те, которые хотят ознакомиться с Ленскими столбами, нашей природой, рыбалкой, по реке Лена плавать и так далее — они хотят более комфортных условий. У нас, к сожалению, в городе Якутск и других районах для таких туристов условия еще не созданы. Гостиниц не хватает».

Егор Борисов также обратил внимание на дороговизну перелёта в республику. «Все эти факторы нам придется еще раз рассматривать, и какие-то предложения в правительство РФ внести, чтобы имели в виду наши особенности и при этом поддержали развитие туризма, именно въездного, в республике», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутии есть что показать туристам, если они заскучают без Турции и Египта. Альтернативным отдыхом могут стать этнотуры по республике, поездка в северный зоопарк и бизонарий, охота, посещение мест скопления огромных природных каменных скульптур, а летом — рыбалка, сплавы по рекам и путешествия на конях. Региональные турфирмы также предлагают приезжим познакомиться с жизнью оленеводческой общины.