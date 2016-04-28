Вашингтон, 28 апреля, 2016, 03:58 — ИА Регнум. США выступают против включения сирийских группировок «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам» в число террористических, так как считают это неконструктивным для урегулирования конфликта в стране. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передаёт телеканал RT.

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«Мы думаем, что это имело бы губительные последствия для перемирия в тот момент, когда мы пытаемся добиться деэскалации на месте», — заявил Тонер, отметив, что на данный момент эти группировки являются частью соглашения о прекращения огня в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля постпред России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что российская сторона внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о признании группировок «Ахрар аль-Шам» и «Джейш аль-Ислам», террористическими организациями.