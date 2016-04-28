Дамаск, 28 апреля, 2016, 03:32 — ИА Регнум. Курдские ополченцы передали представителям российских властей в Сирии тело погибшего близ Пальмиры старшего лейтенанта Александра Прохоренко, сообщил представитель курдских «Отрядов народной обороны» Ридур Халиль.

buzuluk-inform.ru Александр Прохоренко — офицер спецназа, Герой России посмертно

«Достигнуто это было посредством переговоров, состоявшихся между нами и ИГ. Эта спецоперация была проведена в гуманитарных целях. Тело было передано российскому правительству» — приводит РИА «Новости» слова Халиля.

Он добавил, что тело российского военнослужащего уже доставлено на родину.

Как передавало ИА REGNUM, старший лейтенант Прохоренко был военнослужащим Сил специальных операций Вооружённых сил РФ. Он погиб 17 марта в Сирии в провинции Хомс в боях за город Пальмира (Тадмор). Прохоренко выполнял специальную задачу по выслеживанию объектов террористов и наведению на них боевых самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации.

В какой-то момент боевики террористической группировки «Исламское государство» окружили Прохоренко, и он вызвал огонь на себя.

Про погибшего известно, что он является выходцем из Оренбургской области. В Оренбурге собираются назвать улицу его именем. 11 апреля президент России Владимир Путин посмертно присвоил Александру Прохоренко звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.