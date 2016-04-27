Дамаск, 28 апреля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. В захваченный террористической группировкой «Исламское государство» сирийский город Дейр эз-Зор 27 апреля доставлено 24 тонны гуманитарной помощи. Об этом говорится в информационным бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В осажденный боевиками ИГИЛ город Дейр эз-Зор сирийским руководством с использованием российских парашютных платформ доставлено 24 тонны продовольствия», — говорится в бюллетене.

Кроме этого, как сообщается, в населённые пункты Кремиш провинции Хама и Кудехи провинции Алеппо передано 4 тонны гуманитарных грузов. Медицинскими работниками Центра по примирению оказана врачебная помощь 32 местным жителям.

Продолжается формирование гуманитарных конвоев для жителей двух населённых пунктов провинции Хомс.