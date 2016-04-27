Дамаск, 28 апреля, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» 27 апреля понесли потери при попытке захвата кварталом Шейх-Максуд в сирийском городе Алеппо. Об этом говорится в информационным бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

rt.com Боевые действия в Алеппо

«Боевики террористического формирования «Джабхат ан-Нусра» продолжили попытки наступления с целью овладения кварталом Шейх-Максуд в городе Алеппо. Понеся потери, боевики отступили на исходные позиции в район населенного пункта Аш-Шабаби», — говорится в бюллетене.

В целом, по данным российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За поседние сутки было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия, Дамаск и Алеппо.

Боевиками причисляющей себя к оппозиции группировки «Ахрар аш-Шам» вёлся миномётный огонь по населённым пунктам Сандран, Джанаджик и Махаат-Омара в провинции Латакия и по кварталу Хай-эль-Ансари города Алеппо. В Дамаске оппозиционным формированием «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляны жилые дома в районе Дахият-аль-Асад и квартале Масакид-Барза.

В течение суток было заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Таким образом, количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 74.

Проведены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевым командиром отряда вооруженной оппозиции в провинции Дамаск. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 52.