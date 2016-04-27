Киев, 28 апреля, 2016, 02:25 — ИА Регнум. МИД Украины сообщил о задержании в России сестры убывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Веру Савченко задержали в России. Наш консул с ней в полицейском участке борется за её освобождение. Посольство в Москве тоже работает над этим», — сообщается в официальном микроблоге МИД Украины в Twitter.

В ведомстве добавили, что паспорт Веры Савченко находится у российской стороны. «Сама она — в дипломатической машине вместе с консулом. Машину заблокировали», — говорится в сообщении.

О подробностях произошедшего в эфире телеканала «112 Украина» рассказал адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин: «Около 9 часов вечера Вера ехала на консульской машине с консулом. На пропускном пункте «Чертково» сотрудники ФСБ забрали её паспорт и сообщили, что она в федеральной базе на розыск по 297 статье (грозненское дело по неуважению к суду). Ей предъявили обвинения и на этом основании паспорт забрали то ли для проверки, то ли для чего, толком не объяснили».

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в Twitter, что поручил дипломатам разобраться с ситуацией «сделать всё для возвращения Веры Савченко на Украину». «Генконсул Украины в Ростове на пути к месту задержания Веры Савченко», — написал Порошенко.