Благовещенск, 28 апреля, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Государственная комиссия приняла решение назначить повторный пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» на утро 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

«Государственная комиссия по лётным испытаниям средств выведения по результатам проведенных работ приняла решение о возможности пуска РКН «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» 28 апреля в 5:01 мск», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, запуск ракеты «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») с космодрома «Восточный», который был запланирован на 5:01 мск 27 апреля, в последний момент был перенесён.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин останется на космодроме «Восточный» до 28 апреля. Накануне глава государства прибыл в Амурскую область, чтобы наблюдать за запуском.