Москва, 28 апреля, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Незарегистрированная «Партия прогресса» Алексея Навального и партия «Демократический выбор» Владимира Милова приняли решение о выходе из «Демократической коалиции», сформированной на основе партии «Парнас» и пяти других политических организаций. Как сообщает РБК, демократы разошлись в том, как следует проводить праймериз, и обвинили Михаила Касьянова в отказе финансировать выборы.

goodfon.ru Хамелеон.

Решение о выходе из предвыборной коалиции оппозиционеры приняли на состоявшемся вечером 27 апреля заседании совета Демкоалиции. Как рассказали агентству два участника встречи, на ней были зафиксированы принципиальные разногласия по поводу тактики проведения праймериз и составления предвыборных списков. Кроме этого, был поставлен вопрос о целесообразности квоты Касьянова на первое место в предвыборном списке.

Ранее запредседателя «Парнаса» Илья Яшин призвал Михаила Касьянова участвовать в праймериз наравне со всеми, чтобы «подтвердить право на лидерство и вывести коалицию из-под удара», однако Касьянов от этого предложения отказался.