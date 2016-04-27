Вашингтон, 28 апреля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Частная американская компания SpaceX планирует в 2018 году отправить беспилотный корабль на Марс для изучения поверхности планеты. Об этом сообщается в официальном микроблоге компании в Twitter.

Цитата из к/ф «Марсианин». реж. Ридли Скотт. 2015. США Мэтт Деймон в роли Марсианина

Экспедиции корабля присвоено название «Красный Дракон». В компании отмечают, что миссия станет первым испытательным полётом. Модули Dragon должны подготовить площадку для будущей пилотируемой миссии и высадки на поверхности красной планеты. Другие подробности в компании обещают сообщить позднее.

Напомним, ранее глава SpaceX Илон Маск завлял, что до полёта человека на Марс осталось не более девяти лет. Также компания намерена разработать аппарат Dragon 2, который будет способен долететь до любой планеты Солнечной системы.