Анкара, 28 апреля, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Не менее 13 человек пострадали в результате взрыва в турецком городе Бурса, совершённого террористкой-смертницей, передаёт агентство Reuters.

soltelevision.com.ec Террористка смертница.

Взрыв произошёл возле мечети в густонаселённой части города после окончания службы. Полиция перекрыла район и прилегающие автодороги. После взрыва службы безопасности в течение нескольких часов досматривали автомобили и подозрительных лиц.

Ответственность за атаку до настоящего времени не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

В посольстве России в Анкаре сообщили ТАСС, что информация о возможных пострадавших в результате теракта российских гражданах не поступала, однако данные о пострадавших ещё уточняются.