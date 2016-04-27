Минск, 28 апреля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Нельзя просто так взять, и снизить стоимость авиабилетов госмонополиста «Белавиа» хотя бы до уровня литовских, украинских или азербайджанских коллег. Об этом 26 апреля заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Анатолий Сивак, отвечая на вопросы читателей печатного органа Администрации президента постсоветской республики — газеты «Советская Белоруссия».

belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

Один из дозвонившихся заявил, что ему «сегодня проще доехать до Вильнюса и оттуда добраться в Барселону за 50 евро, чем переплачивать «Белавиа». На это чиновник ответил: «Если говорить, что нам нужна только дешевая услуга, но не нужны налогоплательщики, наверное, вы правы. Но при этом важно отметить, что Белорусская авиакомпания в 2015 году заплатила только прямых налогов в бюджет на сумму 77 миллиардов рублей, не считая налогов на зарплату. Также они продали на бирже заработанную валюту на сумму 55 миллионов условных единиц. Которую затем, кстати, могли приобрести в том числе и вы».

По мнению Сивака, не стоит категорично утверждать, что в Белоруссии цены на авиабилеты выше, чем соседних странах. Министр поставил вопрос и сам же не него ответил: «Спрашивают: почему к нам не летают лоукостеры? Потому что нет достаточного устойчивого пассажиропотока. Именно из-за этого, к слову, переговоры с эмиратским перевозчиком FlyDubai, как мне доложили, закончились ничем. Сравнивать минский аэропорт с рижским и вильнюсским некорректно».

«В Вильнюсе, где есть безработица, где граждане Литвы постоянно летают на заработки в Лондон или Дублин, аэропорт дотируется Евросоюзом, как, впрочем, и вся транспортная инфраструктура, включая и железнодорожную, и автомобильную. Минский аэропорт никто не дотирует, «Белавиа» же только частично получила деньги из бюджета (причем сумму не большую, чем внесла) — на покупку новых самолетов, которые прибудут в этом году и дадут возможность еще уменьшить цену на билет», — разъяснил чиновник сущность «белоруской модели».

Министр прокомментировал также ещё одну непростую тему — об отказе в доступе на рынок постсоветской республики российской авиакомпании «Победа». Дело не дошло до столь же ожесточённого «авиационного спора» как в апреле 2012 года, но также не прошло бесследно.

«Информацию о том, что авиакомпанию «Победа» не пускают на белорусский рынок, можно считать их пиар-акцией. «Победа» до начала выполнения полетов должна была пройти аккредитацию на соответствие требованиям законодательства, которая так и не была завершена. Определять компании, которые имеют право выполнять рейсы в Минск, — компетенция российских авиационных властей. Наши соседи дали такую возможность «Аэрофлоту» и UTair. Последним национальный перевозчик согласовал весьма дешевые тарифы. Требования «Победы», кстати, были из разряда «мы хотим, чтобы нашим самолетам минский аэропорт предоставил особые условия, то есть обслуживал ниже себестоимости», — заявил Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские госмонополии держат высокие цены не только на транспортные услуги. При этом более высокая цена при худшем качестве прикрывается тезисами о построении «государства для народа» и тому подобном. Не только цены белорусских госмонополий смущают белорусов, но и чиновничья «белорусизация», которой подвержены также объекты Минтранса. Так, в минском метро сначала были ликвидированы объявления станций на русском языке, а затем уничтожены русскоязычные информационные материалы. В самолётах НАК «Белавиа» инструктаж ведётся на белорусском и английском языках при том, что носителей этих языков среди пассажиров очень мало.