Ташкент, 27 апреля, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов считает, что постсоветская молодёжь должна говорить на одном языке, а контакты между молодыми людьми должны происходить через вузы.

Цитата из к/ф «Нежность». реж. Эльёр Ишмухамедов. 1966. СССР Мамура (Мадина Махмудова) и Тимур (Родион Нахапетов)

«Если мы будем укреплять отношения через вузы, нам не надо будет никого друг с другом знакомить, и мало того, говорить о том, что русский язык на периферии бывшего СССР стали забывать. Молодёжь должна знать друг друга, говорить на одном языке, и тогда не будет проблем между нами, не будет проблем между государствами. Я ярый сторонник этого», — подчеркнул Каримов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на постсоветском пространстве «русский язык изучают по востребованности».

«То, что сегодня в Узбекистане 840 школ и в них обучаются 450 тысяч учеников на русском языке, говорит о многом. Согласитесь, что это искусственно не сделаешь. Это тот факт, когда это всё делается вполне естественно, и мы, будем говорить прямо, заинтересованы в этом», — признался глава государства.