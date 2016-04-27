Ташкент, 27 апреля, 2016, 23:47 — ИА Регнум. В ходе официального визита президента Узбекистана в Россию подписано межправительственное соглашение «О взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны», передает корреспондент ИА REGNUM.

.kremlin.ru По итогам российско-узбекистанских переговоров в присутствии президентов подписан пакет документов

«Свои подписи под документом поставили директор Федеральной службы по военно-техническому содружеству Александр Фомин и министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Элёр Ганиев», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры спорта России Виталий Мутко и иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подписали меморандум о сотрудничестве между министерством спорта РФ и министерством по делам культуры и спорта Узбекистана.

Речь также идет о соглашении по научному и академическому сотрудничеству между Московским государственным техническим университетом имени Баумана и Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транспорта.

Как отмечает национальное агентство «Уза», Россия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана. Ташкент экспортирует транспортные средства, хлопковое волокно, трикотаж, фрукты и овощи, черные и цветные металлы, услуги.

Москва же поставляет транспортные средства, товары химической и целлюлозно-бумажной промышленности, продукты питания.

В Узбекистане действует более 900 совместных с российскими партнерами предприятий, в республике открыты представительства 85 фирм и компаний России.