Минск, 27 апреля, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Кризис в Белоруссии сопровождается ликвидацией фирм и индивидуальных предпринимателей, а также ростом убыточности оставшихся на рынке. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета постсоветской республики.

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В январе удельный вес убыточных организаций составил 33,3% от их общего количества и 32,5% — в феврале, говорится в отчёте Белстата. Там также приводятся данные о падении оптового товарооборота в январе-марте, о росте импорта при сокращении экспорта и другие показатели, свидетельствующие об усилении кризисных тенденций.

По данным Белстата, по состоянию на 1 апреля юридических лиц оказалось на 2,1% меньше, чем годом ранее, а индивидуальных предпринимателей — на 6,5% меньше. ВВП Белоруссии за I квартал 2016 года упал на 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии досрочно провалили несколько годовых планов и план на пятилетку. Александр Лукашенко готовится представить тщательно отобранным представителям народа на «Всебелорусское народное собрание» новый план на очередную пятилетку.