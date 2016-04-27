Киев, 27 апреля, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Бывшей военнослужащей Украины Надежде Савченко, осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе, выдали пакет документов для экстрадиции на Украину. Об этом, как передает телеканал 112.ua, заявила ее сестра Вера.

Кровавый отпечаток

«Она (Савченко) сейчас заполняет документы: заявление, биографические данные и др, — сообщила сестра. — Как сказал начальник тюрьмы Калганов, они необходимы для экстрадиции. Ей сказали, что эти документы по процедуре необходимо заполнить для экстрадиции».

При этом экс-военнослужащая Савченко опасается, что документы могут использовать для этапирования, добавила Вера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2016 г. гражданка Украины Надежда Савченко была признана Донецким городским судом Ростовской области (РФ) причастной к убийству российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе летом 2014 года.

Суд приговорил бывшую военнослужащую Украины к 22 годам пребывания в колонии общего режима.

Читайте также: Адвокат сообщил о начале процедуры выдачи Савченко