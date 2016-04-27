Москва, 27 апреля, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Концентрация мельдония в допинг-пробе теннисистки Марии Шараповой немного выше допустимых норм. Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

mariasharapova.com Мария Шарапова

«У Маши вопрос сложный, — отметил Мутко. — Он сложен именно тем, что у нее концентрация мельдония немного выше допустимых норм».

При этом министр спорта РФ добавил, что российская теннисистка принимала препарат несколько лет по предназначению врача.

«Не хочу забегать вперед, — говорит Мутко. — Нам просто хочется, чтобы она была восстановлена в спорте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта 2016 г. теннисистка Мария Шарапова на экстренной пресс-конференции заявила, что её допинг-проба, взятая на Открытом чемпионате Австралии, была положительной. В крови российской спортсменки был найден препарат мельдоний, запрещенный с 1 января 2016 года.