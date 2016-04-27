Москва, 27 апреля, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Процедура выдачи бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко, осужденной в РФ по делу об убийстве 2-х журналистов ВГТРК в Донбассе, может занять от одного до двух месяцев. Об этом, как передает НТВ, сообщил адвокат гражданки Украины Марк Фейгин.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

«Я получал заявление Савченко о ее согласии на выдачу для отбывания наказания в Украину, — говорит Фейгин. — По процедуре ей должны были поступить документы для заполнения, которые запустят этот процесс. Полагаю, что да, процедура (выдачи) началась».

При этом адвокат отметил, что эта процедура не быстрая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Надежду Савченко к 22 годам тюрьмы за убийство 2-х российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также за незаконное пересечение российской границы.

5 апреля решение суда вступило в законную силу.

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