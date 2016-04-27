Пенза, 27 апреля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. В Пензенской области в ходе проверки установят лиц, ответственных за осуществление работ по очистке лесного участка, где накануне два дерева упали на автомобиль. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Иван Шишкин. Деревья. 1870-е

По первоначальной информации лесной массив, вдоль которого расположена автодорога, находится в аренде одной из коммерческих организаций. Доследственная проверка продолжается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 апреля на движущийся по автодороге «Кузнецк — Русский Камешкир» автомобиль упали два дерева. В результате происшествия погибли три человека — 73-летний водитель и две 66-летние женщины — пассажиры.