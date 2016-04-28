Душанбе, 28 апреля, 2016, 04:25 — ИА Регнум.



2shanbe.t Ветераны

«Российские чиновники в самой России или в республиках Средней Азии «назначают» местные СМИ «рупорами» Кремля. Отчасти это объясняется нежеланием и неспособностью наладить работу с журналистами. Однако отчитываться посольствам нужно. Вот они и приписывают себе несуществующие заслуги», — заявил экс-представитель стран Центральной Азии во Всемирном Координационном Совете российских соотечественников Михаил Петрушков в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM: До 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осталось меньше двух недель. Как проходит подготовка к ее празднованию?

Не без проблем. Ассоциация организаций российских соотечественников в Таджикистане хотела к 9 мая оказать помощь ветеранам от имени правительства Москвы. Подали заявку, Москва ее поддержала. Для оформления официальных документов российская сторона запросила письмо поддержки от посольства. Это была чисто формальная процедура, которая, однако, застопорилась на пустом месте. Уже два с лишним месяца диппредставительство тянет с ответом. Похоже, ветеранам помощь не достанется.

К сожалению, это не первый инцидент. Из-за проводимой политики разделения на «угодных» и «неугодных», а также вмешательства в работу общественных организаций представители соотечественников практически не взаимодействуют с руководством посольства России в Таджикистане и Россотрудничеством.

ИА REGNUM: Какова динамика присутствия России в информационном поле Таджикистана?

Начиная с развала СССР и по сегодняшний день Россия сдает позиции. Москва не уделяла внимания этапу становления независимых СМИ. Плоды этой ошибки обходятся дорого. В Средней Азии информационную нишу заняли структуры вроде «Интерньюса» и USAID с четко определенной политикой противостояния интересам России.

Сейчас в Таджикистане нет ни одного пророссийского средства массовой информации, которое бы доносило до аудитории позицию Москвы. Филиалы газет «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» не в счет. В таджикской прессе публикуются отдельные материалы о деятельности российских и пророссийских структур, но они не имеют должного эффекта.

Периодически возникает абсурдная ситуация. Российские чиновники в самой России или в республиках Средней Азии «назначают» местные СМИ «рупорами» Кремля. Отчасти это объясняется нежеланием и неспособностью наладить работу с журналистами. Однако, отчитываться посольствам нужно. Вот они и приписывают себе несуществующие заслуги.

Доходит до смешного. Был случай, когда якобы «пророссийское СМИ» на одной полосе опубликовало материал о России, а на соседней — интервью посла Украины в Таджикистане. Дипломат в очень грубой и нелицеприятной форме раскритиковал российскую политику.

ИА REGNUM: Чем грозит нынешнее положение дел?

Старшее поколение, которое застало времена СССР, сохраняет теплые воспоминания о друге и союзнике. Нынешняя молодежь, которая не помнит общие победы и достижения, уже не воспринимает Россию как друга. Информационные вбросы с одной стороны и молчание с другой искажают картину.

В Таджикистане вещает единственный российский канал «РТР». К сожалению, российская сторона уверена, что этого достаточно для доминирования в информационном пространстве республики.

Может быть, так было раньше, но теперь с развитием интернета большая часть аудитории перекочевала туда. Кроме того, на первое место вышел «эффект многотиражки», потребители больше доверяют не зарубежным, а местным СМИ. Журналисты Таджикистана, прошедшие через обучающие программы западных структур, предвзято относятся к сотрудничеству с Россией.

Москва либо уже проиграла, либо близка к поражению в информационной войне в Таджикистане.

ИА REGNUM: Как население Таджикистана воспринимает возможное вступление республики в Евразийский экономический союз?

Сейчас эта перспектива в целом воспринимается хорошо. Что будет через несколько лет при описанной выше динамике, я не знаю.

Текущая информационная работа ведется вяло и несистематично. Ее результаты теряются на фоне активной и скоординированной работы противников интеграции на Евразийском пространстве.

ИА REGNUM: О чем должны говорить сторонники Евразийского экономического союза?

На первый план я бы выдвинул тему потерь и минусов для Таджикистана от ЕАЭС. Они неизбежны. Но при этом нужно обозначать перспективы, которые даст республике интеграция.

Хуже всего — завышенные и, впоследствии, обманутые ожидания.

ИА REGNUM: Критика работы российских структур в Таджикистане вызывает у вас проблемы?

Регулярно. У меня есть проблемы во взаимоотношениях с Россотрудничеством, с посольством России в Таджикистане. Дипломатам не нравится критика. Они хотят испытывать головокружение и эйфорию от успехов России во внешней политике. Голоса тех, кто опровергает эти достижения, кто указывает на недостатки в работе, им не нужны.

Я как человек, живущий в Таджикистане и много лет занимающийся отстаиванием позиции сотрудничества республики с Москвой, неоднократно обращался по поводу деятельности вышеназванных организаций. Мои замечания и мнение других российских соотечественников в Таджикистане не приносят результата.

ИА REGNUM: Вас не обвиняли в предательстве национальных интересов?

Я работаю, прежде всего, исходя из интересов своей страны — Таджикистана. И считаю, что будущее республики в сотрудничестве с Россией и с партнерами по СНГ.

Мне горько, что из-за нелепых ошибок в работе пророссийских структур в Таджикистане рушится то, что с таким трудом строилось, — наша общая история, наша общая Победа.