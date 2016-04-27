Воронеж, 27 апреля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Владимир Селянин в качестве кандидата на пост председателя избирательной комиссии Воронежской области получил поддержку ЦИК России. Вопрос о кандидатуре на пост главы нового состава избирательной комиссии рассматривался на заседании ЦИК России 27 апреля, сообщает ИА REGNUM.

Эмблема ЦИК России

По итогам обсуждения кандидатура Селянина получила единогласную поддержку.

Окончательное решение об утверждении кандидатуры председателя избирательной комиссии Воронежской области, как сообщили в облизбиркоме, будет принято на первом организационном заседании региональной комиссии в ходе которого членам комиссии с правом решающего голоса предстоит проголосовать за предложенную кандидатуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, формирование нового состава избирательной комиссии нового созыва стартовало в феврале, о завершении процедуры стало известно 25 апреля: семь членов комиссии с правом решающего голоса утверждены областной думой, еще семь — указом губернатора. Владимир Селянин, который возглавляет облизбирком с 2002 года, также вошел в новый состав комиссии.