Ижевск, 27 апреля, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Все районы Удмуртии постепенно возвращаются к повседневному ритму жизни в связи с улучшением паводковой ситуации. По состоянию на 27 апреля, остаются подтопленными 60 придомовых территорий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

В частности, от воды полностью освобождены Ижевск, поселок Игра и село Яган Малопургинского района. В зоне подтопления остаются 56 домов в поселке Балезино и 4 дома в городе Глазов.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В Балезинском районе работает комиссия по установлению нанесенного ущерба, проводится корректировка списка пострадавших.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с возможным осложнением паводковой обстановки в Удмуртии с 20 апреля действует режим повышенной готовности.