Ставрополь, 27 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум.



stav-geo.ru Ставрополье

В Ставропольском крае до 2018 года планируется начать строительство двух мостов. Об этом заявил 27 апреля в Ставрополе губернатор региона Владимир Владимиров в рамках 13 межрегиональной конференции «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Два моста должны появиться в окрестностях Невинномысска и в Изобильненском районе. При реализации проектов будут привлекаться передовые технологии и практики.

Ставрополь представляет собой крупный логистический центр на Северном Кавказе. Дорожная сеть края насчитывает более 18 тысяч километров, из которых 4,2 тысячи километров — дороги регионального и межмуниципального значения. На развитие дорожной отрасли в крае в 2016 году направлено 6,2 млрд рублей.

Глава российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) Игорь Старыгин отметил, что по России свыше 60% региональных дорог не соответствуют нормативным требованиям, на Ставрополье этот показатель более чем вдвое ниже.

В регионе сохранен комплекс государственных автодорожных предприятий, которые привлекаются к работе на ставропольских трассах в первоочередном порядке. Практически все дорожные работы на Ставрополье теперь выполняются краевыми ДРСУ. Это позволило завершить в 2014 ряд крупных дорожных объектов в Ставрополе и оптимизировать расходы на строительство и содержание краевых магистралей.

Напомним, межрегиональная конференция в Ставрополе собрала представителей 35 субъектов РФ, а также федеральных чиновников в сфере управления дорожной сферой. Конференция продлится до 28 апреля.