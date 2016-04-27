Москва, 27 апреля, 2016, 20:14 — ИА Регнум. «В 2015 году на объектах ядерного топливного цикла происшествий не было. Превышение допустимых уровней радиационных параметров и загрязнения окружающей среды не зарегистрировано», — отметили в МЧС.

Виктор Кузнецов. Берия — главный герой атомного проекта СССР

«Дело в том, что за объектами ядерного топливного цикла введен постоянный надзор, — отметил заместитель начальника управления Ростехнадзора по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Андрей Лавринович. — Уровень безопасности российских предприятий ядерного топливного цикла держится на стандартном уровне. Я не скажу, что он очень хороший — это расхолаживает, а нам расслабляться нельзя. Есть постановление правительства России о постоянном государственном надзоре, в соответствии с ним разработан регламент, есть перечень предприятий, которые относятся к объектам постоянного надзора в области использования атомной энергии. Наши территориальные инспекторы в тех округах, где расположены объекты, попадают в список тех лиц, которые могут находиться на территории беспрепятственно. Они регулярно посещают эти объекты, следят за уровнем безопасности, дают предписания по устранению, если находят какие-то несоответствия. Такие регулярные посещения, особенно предприятий с серьезными ядерными технологиями, не дают замыливаться глазу сотрудников. Ведь люди привыкают к тому, что все хорошо, и могут потерять бдительность».

«Уровень безопасности зависит не только от персональной ответственности каждого сотрудника, но и от системы в целом, — подчеркнул эксперт. — Мы стремимся к тому, чтобы он не просто не снижался, но еще и рос. И хорошо, что в государственном докладе МЧС РФ ничего серьезного не зафиксировано. Значит, и надзор, и отрасль работают не зря. Главное, не останавливаться на достигнутом. Нами постоянно разрабатываются новые нормы и правила, которых раньше не было, таким образом вопросы безопасности все более регламентируются. Ведь все сразу не охватить, так как со временем появляются новые аспекты в области повышения безопасности».

«Предприятия ядерного топливного цикла включают в себя как атомные станции — объекты, где производится атомная энергия, так и предприятия по добыче урана, производству ядерного топлива и обращению с радиоактивными отходами, — подчеркнул Василий Журко. — Все они постоянно находятся как под внутренним контролем в рамках госкорпорации «Росатом», так и под внешним контролем Ростехнадзора».

«Только на атомных станциях России в прошлом году комиссиями инспекционного и производственного контроля концерна «Росэнергоатом» было проведено 34 проверки безопасности действующих и сооружаемых АЭС, — рассказал эксперт. — Регулярно проводятся инспекции с участием международных специалистов, представителей Международного агентства по атомной энергии — миссии по оценке эксплуатационной безопасности АЭС (ОСАРТ). Стоит отметить, что Россия среди развивающих атомную энергетику стран обладает одной из самых масштабных программ ОСАРТ. За 10 лет такие миссии были выполнены на российских атомных станциях пять раз, кроме того, было три контрольных посещения ОСАРТ — когда эксперты оценивают изменения, сделанные по их рекомендациям в ходе миссий».

«Помимо проверок повышению безопасности способствует соответствующая подготовка персонала. В Росэнергоатоме создана и функционирует система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работает Кризисный центр, создана группа оказания экстренной помощи атомным станциям. На атомных станциях регулярно проводятся учения, на которых с участием сил МЧС отрабатываются действия в случае возникновения аварийных ситуаций. Так, в сентябре прошлого года состоялось комплексное противоаварийное учение на Ленинградской АЭС, в котором участвовали представители 19 министерств и ведомств, было задействовано более 1700 человек, в том числе 150 единиц специальной техники. За ходом учения наблюдали представители восьми иностранных государств и эксперты МАГАТЭ.

Функционирование объектов использования атомной энергии без происшествий является залогом дальнейшего развития этого вида генерации у нас в стране и позитивного отношения общества. Хотелось бы пожелать атомщикам сохранить эту тенденцию и в будущем, — резюмировал Журко.