Москва, 27 апреля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. «Мы рассчитываем, что платформа станет инструментом эффективного взаимодействия с бизнесом», — сказал Сергей Неверов, отметив, что многие идеи и предложения, выработанные предпринимательской платформой, войдут в партийную программу, которая будет приниматься на Съезде «Единой России». Программа будет утверждена на съезде партии в июне.

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто. Канада

Сергей Неверов также рассказал об основных тезисах четвертой платформы «Единой России», добавив, что все идеи и задачи будут обязательно обсуждаться с представителями бизнес-сообщества: «Первое: снижение административного давления на бизнес. Второе направление — это вопрос популяризации и продвижения историй успеха, которые сейчас есть и которые должны стать публичными, и, конечно, помощь нашим экспортерам, которые создают продукцию».

Секретарь Генсовета партии обратил внимание на то, что в работе предпринимательской платформы принимают участие те, кто сам прошел путь создания бизнеса и не понаслышке знает о сложностях этого процесса. «Это — известные предприниматели, которые вошли в состав Высшего и Генерального советов партии. «Единая Россия» рассматривает поддержку предпринимательства как один из ключевых аспектов построения эффективной экономики», — отметил Сергей Неверов.

«Одними и теми же сложностями и задачами занимается большое количество групп — это и «Деловая Россия», и «Опора России», и РСПП, Агентство по делам молодежи и Агентство стратегических инициатив. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы во многих точках одновременно происходила работа по улучшению предпринимательского климата и по упрощению ведения предпринимательской деятельности в стране. — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Высшего совета партии, гендиректор ООО «Сплат-Косметика» Евгений Демин. — АСИ в свое время проделало большую работу на сегодняшний день, в частности, по снятию барьеров для экспорта, и в этом их огромная заслуга. Они сделали дорожные карты по четырем своим основным направлениям. На мой взгляд, для успеха необходима интеграция всей этой деятельности на одну большую успешную платформу. И, если мы говорим, что «Единая Россия» — партия парламентского большинства, и она может и должна помогают вносить в качестве законопроектов те инициативы, которые предлагают «Деловая Россия», и «Опора России», РСПП и АСИ, или не допускать прохождения каких-то других законопроектов, чтобы ситуация улучшалась, а не ухудшалась, то ее предпринимательская платформа как раз и может объединить общие усилия.»

Предпринимательская платформа стала четвертой площадкой партии. Ее координируют депутат ГД Татьяна Алексеева, член Высшего совета партии Евгений Демин и вице-президент «Опоры России» Андрей Коркунов.

Напомним, ранее у «Единой России» существовали три платформы: патриотическая (Ирина Яровая), либеральная (Владимир Плигин) и социальная (Сергей Железняк). Они были созданы, чтобы уместить внутри Партии представителей разных взглядов, объединенных общими ценностями стабильного поступательного развития государства.