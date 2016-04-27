Саранск, 27 апреля, 2016, 20:09 — ИА Регнум. В текущем году на развитие агропромышленного комплекса Мордовия направит более 4 млрд рублей. По словам главы республики Владимира Волкова, 2,1 млрд рублей составят средств регионального бюджета и на 2,2 млрд рублей заключено соглашение с Минсельхозом РФ, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

И.А. Гринюк. «На полевом стане». 1949

Всего на проведение весенне-полевых работ в республике потребуется около 4 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей — собственные средства предприятий, 1,3 млрд рублей — полученные кредиты, 300 млн рублей — средства по несвязанной поддержке, 450 млн рублей выделено из республиканского бюджета на закупку минеральных удобрений. Общая посевная площадь в Мордовии составит 719 тыс. га. Яровой сев планируется провести на площади 408 тыс. га.

«Мы приняли все необходимые меры для подготовки к весенне-полевым работам. Сейчас перед главами районов и руководителями сельхозпредприятий стоит задача оперативно, в агротехнические сроки, провести яровой сев, чтобы заложить хорошую основу под будущий урожай», — подчеркнул Волков.

В настоящее время сев ранних яровых культур ведется во всех районах республики, по состоянию на 26 апреля было засеяно 75 тыс. га, что составляет по районам 12−40% от запланированных объемов.

Для успешного проведения сева проведена большая подготовительная работа. В частности, семена зерновых и зернобобовых культур имеются в полном объеме, создан резерв в хозяйствах и в республиканском фонде. Завезены семена сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы. Завезено 57 тыс. тонн минеральных удобрений, из которых 30 тыс. тонн закуплены через ГУП «Развитие села» за счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, осенью под яровой сев 2016 года было внесено 35 тыс. тонн удобрений. Готовность сельскохозяйственной техники составляет 95%. Сформированы механизированные отряды из числа студентов сельскохозяйственных специальностей, которые традиционно помогают сельхозпредприятиям проводить сезонные работы.

В текущем году планируется получить 1,25 млн тонн зерна, более 1 млн тонн сахарной свеклы, 1,5 млн тонн кормов только для общественного животноводства, напомнил глава Мордовии.