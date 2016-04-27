Уфа, 27 апреля, 2016, 20:09 — ИА Регнум. В уфимском парке Победы 27 апреля состоялась торжественная церемония передачи городу Уфе копии Знамени Победы в рамках Международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы». Как сообщили ИА REGNUM участники мероприятия, полотнище размером 200 кв. метров пронесут в День Победы во время шествия «Бессмертного полка», о чем было заявлено на брифинге в мэрии башкирской столицы. Таким образом, администрация Уфы окончательно определилась с датой проведения «Бессмертного полка» — 9 мая, а не 6 мая, как было объявлено ранее и вызвало общественный резонанс.

kremlin.ru 9 мая 2015 года, «Бессмертный полк»

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Как рассказали в администрации Орджоникидзевского района, «на церемонии присутствовали ветераны и представители общественных организаций, жители города, воспитанники патриотических клубов и учащиеся школ». По словам очевидцев, участие чиновников было сведено к минимуму, особо знатных персон не наблюдалось.

Участники автопробега, члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» приехали в Уфу с острова Русский (Владивосток), одного из пяти городов, символизирующих лучи звезды Знамени Великой Победы. Конечная точка маршрута — Москва, где 9 мая по Красной площади будет пронесена копия Знамени Победы, объединив таким образом все города, которые приняли участие в проекте.

«Трудно переоценить значимость для Башкирии такого мероприятия, — подчеркнул инициатор проведения шествия в Уфе, руководитель ООД «Бессмертный полк России» по Башкирии Сергей Плюхов. — Еще несколько лет тому назад во время проведения Гагаринской олимпиады выяснилось, что только 10% школьников знают, как выглядело Знамя Победы. Теперь, после планомерной последовательной работы, уже 90% участников имеют полное представление о Знамени Победы».

В ходе мероприятия было отмечено, что старшие поколения победили немецкий фашизм, сегодняшним поколениям придется отстаивать эту Победу.

«Члены «Боевого братства» пронесут это знамя во главе колонны «Бессмертного полка». Сегодня мы уже можем с полной уверенностью заявить, что в Уфе это шествие пройдет в рамках парада Победы, — отметил Плюхов. Об этом говорилось на сегодняшнем совещании в мэрии Уфы. Подчеркивалось, что чиновники, если пожелают принять участие, пойдут вместе со всеми. Не будет никакой другой символики и атрибутики, кроме георгиевских лент, красных флагов Победы, и конечно же, портретов участников Великой Отечественной войны».

Рядовые уфимцы с напряженным вниманием ожидали разрешения ситуации с предполагаемым переносом даты и времени шествия «Бессмертного полка». Напомним, 31 марта мэр Уфы Ирек Ялалов подписал распоряжение, в соответствии с которым шествие «Бессмертного полка» в столице Башкирии должно было состояться 6 мая, а не 9 мая. Что вызвало недоумение и негодование общественности.

Стоит также отметить, что вопрос о произвольном переносе времени шествия характерен не только для Уфы и был настолько острым, что волонтеру из Башкирии Александру Юдину пришлось поинтересоваться у президента России Владимира Путина, станет ли шествие «Бессмертный полк России» традиционной народной частью парадов Победы в нашей стране.

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«Разум победил. Руководитель государства Владимир Путин отметил в недавнем выступлении, что «Бессмертный полк» — акция народная, не организованная чиновничьим ресурсом. Поэтому и не чиновникам менять время проведения шествия по своему усмотрению», — заявил представитель регионального отделения ПОД Башкирии Марк Сагадатов.

Надо отметить, что это не единственное в Уфе «народное», не спущенное сверху, майское мероприятие. Так, 2 мая в 15:00 состоится возложение цветов в память о жертвах в Доме профсоюзов в Одессе в Парке Победы, а в 18:00 у Скорбященской часовни на территории варварски разрушенного Ново-Ивановского кладбища. Кроме того, 22 мая состоится автопробег в память героя Новороссии Алексея Мозгового.