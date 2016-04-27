Ставрополь, 27 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум.



Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

В 2016 году в России будет построено не более 1,9 тыс. км новых дорог. Такие перспективы озвучил 27 апреля в Ставрополе генеральный директор российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин в рамках 13 межрегиональной конференции «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений», передает корреспондент ИА REGNUM.

В прошлом году было реконструировано 7,9 тыс. км региональных дорог, построено 1,5 тыс. км новых дорог, а в 2016 году в России будет построено не более 1,9 тыс. км новых дорог. Это соответствует 15%-ному росту темпов строительства дорог. Однако согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, к 2022 году объемы строительства дорог должны быть удвоены. Это возможно только «при ежегодном наращивании темпов не менее чем на 25%», считает Старыгин.

Старыгин также заявил, что бюджет РФ недополучил в 2015 году более 20 млрд рублей акцизами на ГСМ.

Межрегиональная конференция в Ставрополе собрала представителей 35 субъектов РФ, а также федеральных чиновников в сфере управления дорожной сферой.