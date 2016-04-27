Архангельск, 27 апреля, 2016, 19:54 — ИА Регнум. 27−28 апреля в Архангельске с официальным визитом находится Генеральный консул Швеции Эрик Хаммаршельд и представители деловых кругов этой скандинавской страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Константин Коровин. Базар у пристани в Архангельске

На встрече стороны обсудили развитие делового сотрудничества в сфере экономики и культуры. По словам Генерального консула, наиболее перспективными направлениями взаимодействия он видит лесопереработку и энергосбережение.

«Архангельская область заинтересована в привлечении инвестиций, в том числе со стороны зарубежных партнёров, — подчеркнул заместитель председателя областного правительства Виктор Иконников. — Для этого в регионе разработан комплекс мер, который позволит сформировать благоприятный инвестиционный климат, развивать торгово-экономическое сотрудничество и реализовывать совместные бизнес-проекты».

Стороны договорились продолжать не только экономическое сотрудничество, но и в сфере образования, культуры и туризма. Осенью 2016 года Генеральное консульство планирует провести Дни Швеции в Архангельске.

Добавим, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов неоднократно высказывался о том, что внешнеполитическая ситуация не отразится на отношениях внутри Баренц-региона. «Никто и ничто не в силах помешать проверенному временем содружеству северных провинций, губерний, областей», — говорил он на одной из встреч с норвежскими чиновниками губернатор Орлов.