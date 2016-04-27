Минск, 27 апреля, 2016, 19:54 — ИА Регнум. В январе — марте реальная зарплата белорусов была на 3,4% меньше, чем в январе — марте 2015 года, сообщает Национальный статистический комитет постсоветской республики.

Marc Veraart Минск

Реальная зарплата в I квартале 2016 года выросла только в Минске — на 1,2%, во всех областях и в целом по республике она была ниже прошлогоднего уровня. При этом минчане обошли жителей провинции и по показателю номинальной начисленной зарплаты — в Минске она была на 45,5% больше, чем в среднем по республике.

«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2016 г. составила 7 094 521 рубль, рабочих и служащих — 7 136 393 рубля», — сообщал Белстат.

Отметим, что размеры реальной и номинальной зарплат Белстат рассчитывает в белорусских рублях, а не в долларовом эквиваленте. Также отметим, что власти постветской республики крайне редко публикуют данные о медианных показателях, предпочитая, как отмечают эксперты, информировать о «средней температуре по больнице».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Александра Лукашенко альтернативы построению «рыночного социализма», равно как и ему самому в президентском кресле (которое он бессменно занимает более 20 лет). При этом за последние 10 лет проводимая им политика претерпела радикальные изменения: госагитпроп реализует идеи националистов, а правительство в социальной сфере действует в духе либертарианцев.