Киев, 27 апреля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Турция и Украина в настоящий момент активно налаживают сотрудничество в военно-технических вопросах между оборонными предприятиями обеих стран. С таким заявлением выступил народный депутат украинской Рады Сергей Пашинский, глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны по итогам визита в Турцию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Поработав несколько дней, я искренне поражен тем уровнем, которого достигла Турция буквально в течение последних 20 лет, создав собственный полный цикл военно-промышленного комплекса. «Благодаря» отношениям с Россией Турция и Украина просто обязаны быть политическими и военными союзниками. Объединив военные потенциалы наших стран мы сможем стабилизировать обстановку в Черноморском регионе», — заявляет Пашинский.

«Могу сказать, что сейчас происходит мощная работа по налаживанию сотрудничества в военно-технических вопросах между нашими предприятиями. Прилагаю максимум усилий, чтобы эта работа воплотилась в конкретные образцы военной техники, оружия и оборонных технологий», — информирует депутат.

Впрочем, какой-либо конкретики по поводу военного сотрудничества Пашинский не сообщает.