Москва, 27 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. 27 апреля в Москве в ДК «Трехгорка» состоялось открытое мероприятие Федерального молодежного избирательного штаба, созданного в преддверии предстоящих выборов в Госдуму РФ. Оно прошло в формате видеоконференции, на которой в режиме онлайн-трансляции молодые участники предварительного партийного голосования со всей страны обсудили ключевые вопросы избирательной кампании, поделились опытом своей работы и проблемами, с которыми им приходится сталкиваться.

Пресс-служба ВОО «Молодая гвардия Единой России"» Участники видеоконференции «Молодые кандидаты: открытый микрофон»

Встреча прошла в формате «открытого микрофона». В студии присутствовали зарегистрированные участники предварительного партийного голосования, которые ведут свои кампании в регионах — в их числе молодогвардейцы и представители различных молодежных организаций, входящих в Федеральный молодежный избирательный штаб. Аналогичные студии были организованы в регионах. Прямая трансляция мероприятия велась в открытом доступе на специальном канале YouTube, куда молодые участники предварительного голосования направляли свои вопросы и комментарии по поводу участия в выборах в режиме онлайн.

Открывая мероприятие, Председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов отметил, что новый формат таких открытых встреч станет традиционным для Федерального молодежного избирательного штаба.

Перед участниками встречи также выступил куратор Молодежного избирательного штаба МГЕР, участник предварительного голосования Партии в Хабаровском крае Дмитрий Потапов.

Участница предварительного голосования партии «Единая Россия» Майя Шалунова из Приморского края в видеообращении рассказала о том, что ключевой составляющей предварительного голосования для молодежи должны стать встречи с жителями. «Личные встречи — наше главное преимущество. Например, в ходе них я поняла, что тема развития детской инфраструктуры в нашем регионе стоит очень остро, поэтому я решила плодотворно заняться этой проблемой и уже сейчас со своей командой мы успешно реализуем проект «Детство в радости без опасности». Майя Шалунова рассказала, что планирует подготовить в органы региональной власти пакет документов по программе развития детской инфраструктуры в Приморском крае.

Участник предварительного партийного голосования из Смоленской области Виктор Шабельник рассказал, что в регионе молодежь активно включилась в предварительное голосование. «Самым важным показателем для нас стало то, что на дебатах наши молодые кандидаты проявили себя как профессиональные и компетентные участники выборного процесса».

Участница предварительного голосования по Московской области Линара Самединова во время скайп-подключения озвучила проблему молодежи, которую необходимо включить в наказы будущему депутатскому корпусу Государственной Думы.

«Тема, которую мы хотим донести до депутатов, — это отмена социальных льгот для студентов, а именно социальной карты москвича. Мы сейчас этим занимаемся и планируем продвигать свою инициативу на законодательном уровне».

Все поступившие вопросы и предложения участников предварительного партийного голосования из регионов будут обобщены и переданы в организационные комитеты по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия».