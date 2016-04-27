Москва, 27 апреля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Агеев («Справедливая Россия») просит мэра Москвы Сергея Собянина сохранить стену памяти музыканта Виктора Цоя на Арбате. Также парламентарий предлагает рассмотреть возможность присвоения стене Цоя статуса памятника.

Цитата из к/ф «Игла». реж. Рашид Нугманов. 1988. СССР Виктор Цой

«Прошу вас сохранить стену памяти музыканта Виктора Цоя на Арбате, которая существует уже 25 лет, и рассмотреть возможность присвоение ей статуса памятника», — говорится в обращении депутата.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что под интернет-петицией с аналогичным требованием подписались более 25 тыс. человек.

Вместе с тем муниципальные депутаты района Арбат обратились к мэру Москвы с просьбой о ликвидации стены памяти Цоя — они указали на то, что стена привлекает «неформальные» компании молодежи, которые употребляют на этом месте алкогольные напитки и нарушают общественный порядок.

Депутату верен: подобные аргументы несостоятельны, тем более что за соблюдением общественного порядка на любой городской территории отвечают органы правопорядка.

Агеев напомнил, что примеры народных мемориалов рок-музыкантам есть за границей. Например, в Праге находится знаменитая «Стена Джона Леннона» одного из основателей группы The Beatles, в Париже полностью изрисовано граффити все пространство рядом с могилой Джима Моррисона, основателя группы The Doors.