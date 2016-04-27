Мурманск, 27 апреля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. В полигонах боевой подготовки Северного флота в акватории Баренцева моря экипажи противолодочных самолётов и вертолетов ВМФ России отрабатывают практические упражнения по противолодочной подготовке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

Минобороны.рф Морская авиация Северного флота

«Тренировки морских лётчиков проходят в рамках сбора руководящего и лётного состава морской авиации ВМФ, начавшегося на базе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на прошлой неделе, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — В сборе принимают участие экипажи противолодочных самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ Ил-38, Ту-142, Ка-27 ПЛ, которые на практике отрабатывают задачи организации поиска, обнаружения подводных лодок, слежения за ними с использованием бортовых противолодочных комплексов, а также выполняют практические упражнения по минным постановкам, бомбометанию и торпедометанию».

Как подчеркнул Серга, над Баренцевым морем противолодочные задачи выполняют экипажи самолётов и вертолётов Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

Отметим, сбор проводится в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота России в целях совершенствования подготовки экипажей морской авиации флотов, повышения эффективности выполнения противолодочных задач, а также выработки единых подходов к решению задач применения противолодочной авиации ВМФ.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте РФ началось тактическое учение морского десанта. На учение привлекаются более 800 военнослужащих, будет задействовано около 70 единиц техники.