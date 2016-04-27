Мурманск, 27 апреля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. По результатам доследственной проверки по факту заболевания детей в детском саду №127 города Мурманска возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

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«Дело возбуждено из-за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей до 6 лет, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Татьяна Ковалёва. — В рамках расследования уголовного дела следователями допрашиваются сотрудники из числа должностных лиц дошкольного образовательного учреждения, законные представители заболевших детей, а устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил».

При этом, как отметила Ковалёва, говорить о том, что могло послужить причиной отравления, пока рано.

«В самое ближайшее время в обязательном порядке будет назначен ряд экспертиз, по итогам которых можно будет говорить о том, в чём причина отравления», — заключила представитель ведомства.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Управление Роспотребнадзора по Мурманской области зафиксировало в детском саду Мурманска как минимум 16 случаев острых кишечных инфекций.

О происшествии в том числе сообщили пользователи социальных сетей. «Дети съели что-то на обед и домой пришли с болями в животе, со страшной рвотой и поносом, — написала мать пострадавшего ребёнка. — Половина садика лежит в больницах в бессознательном состоянии с подозрением на псевдотуберкулез, острая кишечная инфекция».

Отметим, в сообщении женщины указано, что подобная ситуация происходит в учреждении не в первый раз.