Тбилиси, 27 апреля, 2016, 19:36 — ИА Регнум. МИД Грузии опровергает распространенные 27 апреля со ссылкой на турецкие СМИ информации о том, что Грузия передала Турции земельный участок площадью 6 га, который долгие годы был предметом спора между двумя странами.

Грузия

В официальном комментарии грузинского внешнеполитического ведомства говорится, что делимитация-демаркация государственной границы между Грузией и Турцией завершилась еще в советский период, в 70-е годы прошлого века, а в 1992 году стороны признали ранее согласованную линию границы. «Исходя из этого, сегодня какие-либо переговоры и соглашения в связи с границей и ее изменениями исключены», — подчеркивают в министерстве.

В то же время МИД поясняет, что в результате воздействия природных процессов протекающая у границы река Джакисцкали изменила русло, и в настоящее время на двух приграничных реках Джакисцкали и Карзаметисцкали ведутся работы по возвращению измененного русла в первоначальное состояние. Причем, русла обеих рек восстанавливают в соответствии с материалами по редемаркации границы от 1973 года.

По мнению представителей министерства, вопрос вероятного изменения границы оказался в центре внимания турецких СМИ после того, как 20 апреля состоялась очередная встреча экспертов, в рамках которой стороны осмотрели русло реки Джакисцкали, где проводятся работы по возвращению русла в первоначальное состояние. В МИД сообщают, что аналогичные работы в ближайшее время начнутся и на реке Карзаметисцкали.