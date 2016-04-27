Москва, 27 апреля, 2016, 19:35 — ИА Регнум. «Множество людей. Лозунги и плакаты «Власти бездействуют!», «Помогите достроить!», «Достройте мой дом!», «Миллиард украденных рублей!» и прочее. Обстановка — нервная. Организаторы сообщают: «Терпение граждан на пределе, и обстановка накаляется!» и не исключают возможный социальный взрыв: от действий горе-строителей пострадали очень многие», — пишет «Московский комсомолец».

Фото пресс-службы партии «Альянс зеленых»

Издание сообщает: возле метро «Улица 1905 года» собрались дольщики сразу нескольких строительных компаний, включая обанкротившуюся «Су-155» и ГК «ПИК». Претензии к последней не ограничиваются задержками в передаче собственности покупателям. «Компания «ПИК» продает жилье «по ЖСК», как это делала и печально известная фирма «СУ-155». А в случае проблем со строителем у таких покупателей гораздо меньше шансов получить квартиру, чем у заключивших обычный договор долевого участия. Эта информация подтверждается сообщениями СМИ из Одинцово», — приводит информацию с митинга «РосБалт». Вызывает опасения и тот факт, что прокуратура находит нарушения в работе строителей: они возводят дома, не предусмотренные проектом планировки. Примет ли эти дома госкомиссия?

О сложности ситуации с обманутыми дольщиками несколько дней назад напомнил депутат Александр Хинштейн. По его сведениям, на начало года в целом по России — примерно 114 тысяч обманутых дольщиков. При этом, за 2015 год их число удвоилось и продолжает быстро расти.

На митинге также присутствовали депутаты и руководитель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин. Они озвучили претензии обманутых клиентов застройщиков к чиновникам, не желающим заниматься всерьез острой социальной проблемой. Напомним: в Москве за дольщиков и очередников отвечает, частности, Департамент городского имущества под руководством Натальи Сергуниной, а в Подмосковье — зампред правительства Московской области Герман Елянюшкин.