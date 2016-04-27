Москва, 27 апреля, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Законопроект, приравнивающий лиц, содействовавших выполнению задач в ходе контртеррористических операций (участия в боевых действиях) к ветеранам боевых действий, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Речь идет о членах отрядов самообороны Дагестана.

Минобороны.рф Подразделения антитеррора ВС России

Минобороны по состоявшимся решениям судов организована выдача удостоверений ветеранов боевых действий лицам из числа членов отрядов самообороны Республики Дагестан. В Республике Дагестан сформировано устойчивое общественное мнение о готовности правительства и Госдумы внести соответствующее изменение в федеральный закон «О ветеранах», отмечают авторы.

Принятие законопроекта будет способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны в защите конституционного строя России, укреплению политической стабильности и федеративных основ государственности на территории Северо-Кавказского региона, подчеркнули парламентарии.

В соответствии с решениями государственных органов власти Дагестана в сентябре 1999 года для оказания содействия федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы отряды самообороны, наделённые полномочиями по пресечению террористических актов.

Между тем предусмотренное законодательством право членов отрядов самообороны Республики Дагестан на правовое обеспечение социальной защитой, предусмотренное федеральным законом «О ветеранах», государством по настоящее время не реализовано.