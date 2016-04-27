Пермь, 27 апреля, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего врача-хирурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 УК РФ «Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом и со специальным правилом, повлекшее по неосторожности смерть больного». Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Пустая больничная койка

Смерть девочки, которую более 6 часов возили по больницам, после чего она впала в кому, а позже скончалась в больнице, вызвала большой общественный резонанс.

Напомним, что 31 мая 2015 года 13-летнюю жительницу Перми доставили бригадой скорой помощи в медсанчасть № 11 им. С.Н. Гринберга для оказания медицинской помощи.

Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья юной пациентки, врачом-хирургом ребенку был неверно поставлен диагноз и в госпитализации отказано. Бригада экстренной помощи доставила девочку в городскую детскую больницу № 15, где она позже скончалась.

Следователи считают, что установлена прямая причинно-следственная связь между дефектами оказания медицинской помощи, допущенными врачом МСЧ № 11 им. С.Н. Гринберга, и смертью больной.

Несмотря на доказательства (заключения экспертов и другие), вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Отметим, что в первую же неделю следствия в минздрав Пермского края привлек девять медицинских работников, в том числе занимающих руководящие должности, к строгой дисциплинарной ответственности.