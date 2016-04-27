Кизел, Пермский край, 27 апреля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Причиной пожара в здании администрации в городе Кизеле Пермского края, в результате которого погибла женщина, могла стать неисправность электропроводки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. «Окончательное заключение будет обнародовано после проведения необходимых экспертиз», — подчеркнули в ведомстве. Стало известно, что пожар начался на четвертом этаже здания в кабинете №412, где находится муниципальная кадастровая палата.

Пламя пожара

Кроме того, очевидцы события в соцсетях публикуют обстоятельства гибели 66-летней сотрудницы администрации. По словам одного из них, под окнами натянули ткань и кричали «Прыгайте!». Пожилая сотрудница районного отдела образования решилась… Ткань не выдержала, порвалась. Женщина разбилась насмерть, медики ей уже ничем не смогли помочь».

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что факту этой смерти следственными органами проводится проверка.

«По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате сочетанной травмы тела, характерной для падения с высоты», — заявили следователи. По результатам проверки и судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.