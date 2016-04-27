Минск, 27 апреля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В январе — марте в Белоруссии родилось 29,052 тысячи ребёнка, что на 4,5% больше, чем в январе — марте 2015 года, а умерло 31,473 человека, что на 3,3% меньше, сообщает Национальный статистический комитет постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добро пожаловать

В целом численность населения республики на 1 апреля составила 9,4987 млн человек — на 343 человека больше, чем в начале года. Естественная убыль населения с начала года составила 2,421 человек и по сравнению с январем — мартом 2015 года уменьшилась почти в два раза.

«В январе — марте 2016 года миграционный прирост населения составил 2 764 человека. Основной миграционный обмен Беларуси происходил со странами СНГ. В январе — марте 2016 года из этих стран в республику прибыло 4 158 человек, из них из Украины, России и Казахстана — 3 693 человека (88,8%)», — сообщила в Белстате.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в Россию и Белоруссию хлынула волна беженцев. При этом власти Белоруссии не предоставляют прибывшим из Новороссии и Украины статуса беженца и не могут адекватно объяснить, почему. По мнению экспертов, Александр Лукашенко таким образом пытается сделать услугу новым киевским властям. Эксперты отмечают также, что мигранты из Новороссии, Украины и России существенно влияют на демографическую ситуацию в постсоветской республике.