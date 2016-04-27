Магнитогорск, Челябинская область, 27 апреля, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В Челябинской области суд отправил в колонию бывшего чиновника мэрии Магнитогорска. Как сообщили 27 апреля в региональной прокуратуре, признанный судом виновным во взяточничестве экс-начальник городского управления муниципального заказа Никита Власов не только проведет ближайшие шесть лет в условиях строгого режима, но и должен будет выплатить государственной казне 5-миллионный штраф.

Павел Федотов. Взяточник

«В ходе судебного процесса было установлено, что Власов в период с апреля по июль 2015 года получил взятки на общую сумму более 1,8 млн рублей от представителя коммерческой организации за способствование в обеспечении побед в конкурсах на поставку продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения Магнитогорска», — пояснили в областной прокуратуре.

Кроме того, суд оставил под арестом личное имущество осужденного чиновника: дорогой автомобиль марки «Тойота Лендкрузер», квартиру, денежные средства в размере 100 тыс. рублей, $120 и 510 евро. Что же касается изъятых при задержании 222 тысяч 300 рублей, то эти деньги были обращены в собственность государства.

Напомним, что арестован Никита Власов был в июле 2015 года в своём коттедже сотрудниками регионального УФСБ. Причем задержан чиновник был с поличным, то есть как раз в тот момент, когда посредник привез ему очередную долю взятки. Однако сам Власов настаивал на том, что переданные ему денежные средства являются всего лишь долгом, который ему вернул должник. Правоохранители в версию задержанного не поверили, а его самого отправили под домашний арест. Позже чиновник все же признал свою вину и рассказал, что деньги брал от представителя коммерческой организации взамен на обеспечение побед его фирмы в конкурсах на поставку продуктов в муниципальные образовательные учреждения. Мзду чиновник брал частями, а обща сумма составила чуть меньше 2 миллионов рублей.