Астана, 27 апреля, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Экспорт казахстанского вина в 2015 году в стоимостном выражении увеличился в 4,8 раза, а в натуральном — в 5,2 раза по сравнению с 2014 годом. Об этом сегодня сообщило Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST».

Вино

«В 2015 году виноградные вина казахстанского производства экспортировались в объеме 727,8 тыс. литров на сумму 3,9 млн долларов США (253,5 млн руб.). Основным экспортным рынком является Китай. В 2015 году удельный вес Китая в экспорте виноградных вин РК составил 99,7% (в 2014 году 92,3% поставок осуществлялось в Китай и 7,7% — в Россию)», — говорится в сообщении агентства.

При этом отмечается, что импорт вина в Казахстан в 2015 году наоборот снизился по сравнению с 2014 годом.

«Импорт в Казахстан виноградных вин в 2015 году составил 11,6 млн литров на сумму 40,2 млн долл. США (2,6 млрд руб.). По сравнению с 2014 годом импорт в стоимостном выражении снизился на 27,6%, в натуральном произошло снижение на 20,7%. Основными поставщиками виноградных вин в РК являются Грузия (доля в импорте 36,5%), Молдавия (21%), Италия (17,2%) и Франция (11,5%)», — приводит статистику «KAZNEX INVEST».

В агентстве считают, что несмотря на сокращение импорта и рост объемов экспорта, Казахстан в настоящее время продолжает оставаться нетто-импортером виноградных вин. При этом, утверждается в сообщении, Казахстан мог бы расширять географию экспорта виноградных вин и увеличивать поставки на существующих рынках сбыта. В частности, отмечается, что спрос на данную продукцию растет в США, где общий объем импорт вина составляет 5,6 млрд долларов (364 млрд руб), в Китае — 2 млрд долл. (130 млрд руб.) и в России — 700 млн долларов (45,5 млрд руб.).

Отметим также, что Китай является не только основным потребителем казахстанского вина. Как сообщалось ранее, с нынешнего года Китай будет закупать у Казахстана в больших объемах растительное масло, а также говядину.