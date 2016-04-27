Москва, 27 апреля, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Блогер, глава Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный подал иск в Савеловский суд Москвы к телеканалу «Россия-1», замгендиректору компании Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову, говорится в сообщении на сайте Навального.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

По его словам, иск о защите чести и достоинства подан в связи с анонсом фильма «Эффект Браудера», который был показан в эфире программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» 10 апреля.

Навальный отметил, что в фильме конкретно его «обвиняют в совершении преступлений: организации убийства [адвоката Сергея] Магнитского и шпионаже». «Киселёв и Ко в суде обязан будет это доказать, так как бремя доказывания по таким делам лежит на ответчике», — заявил блогер. Он добавил, что все, показанное в анонсе — «выдумка от первого до последнего слова».

Помощник гендиректора ВГТРК Виктория Арутюнова отказалась комментировать иск, пояснив, что судебные дела до вынесения решения не комментируются, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, в России набирает обороты скандал, связанный с сотрудничеством известного оппозиционера Алексея Навального и создателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Доказательствам совместных действий указанных фигурантов посвящен новый фильм «Эффект Браудера».

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Авторы фильма, показанного 13 апреля в программе «Специальный корреспондент», обнародовали секретную переписку и документы, касающиеся сотрудничества Браудера с ЦРУ и Алексеем Навальным. В частности, из них следует, что глава ФБК ещё в 2006 году согласился выступать в роли этакого правдоруба и борца с коррупцией, а на деле — «кошмарить» крупнейшие российские компании, занимаясь гринмейлом на деньги Браудера.