Тбилиси, 27 апреля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили считает, что перед страной, в том числе в ее взаимоотношениях с Евросоюзом, стоят три небольшие проблемы, которые мешают ей на пути визовой либерализации. Как передают грузинские телекомпании, об этом спикер парламента заявил в ходе своего визита в Брюссель, который начался 26 апреля.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Сам дурак!

Первой проблемой Усупашвили назвал общую геополитическую ситуацию в регионе и в целом в Европе и тот кризис, который влияет и на ситуацию в Грузии. Второй проблемой для председателя парламента являются попытки членов команды Саакашвили через представителей Европейской народной партии провести в Европарламенте соглашение, которое привяжет вопрос визовой либерализации к политическим интересам ЕНД. Третьей же проблемой Давид Усупашвили видит некоторых совсем не юных «ленинцев» и «сталинцев» в рядах партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», точнее их некоторые заявления, которые в Брюсселе воспринимают как заявления представителей правительства Грузии.

На это заявление Давида Усупашвили не замедлили откликнуться члены «Грузинской мечты», которые однозначно подчеркнули, что никаких «ленинцев» и «сталинцев» в рядах этой партии нет.

«Очень четко могу сказать, что несмотря на мое большое уважение к Давиду Усупашвили, в «Грузинской мечте — Демократической Грузии» ленинцев и сталинцев нет. Кого имел ввиду Давид Усупашвили, наверное, уточнит он сам. Я уверена, что никаких препятствий для нашей страны в процессе визовой либерализации не будет, и у нас есть очень четкая поддержка Европарламента и конкретных депутатов», — заявила вице-спикер парламента Манана Кобахидзе.

Представители «Грузинской мечты» рекомендуют Давиду Усупашвили обратить внимание на членов Республиканской партии, одним из лидеров которой он является.

Следует отметить, что это одно из немногих заявлений Давида Усупашвили, содержащих критику «Грузинской мечты».