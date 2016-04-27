Рига, 27 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, премьер-министр Марис Кучинскис призвал медиков к пониманию во время акции протеста 1 мая, подчеркивая необходимость осознать, что он не может давать невыполнимые обещания, сообщает BNS.

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР — Италия Медики

В свою очередь, сразу после встречи с главой правительства, президент Латвии заявил, что он верит в разумность общества, и даже если протесты будут, они не перерастут в беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, поскольку в утвержденном 26 апреля плане работы правительства не предусмотрен конкретный процент от внутреннего валового продукта на нужды здравоохранения, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода созовет внеочередное заседание совета, чтобы выразить недоверие премьер-министру Марису Кучинскису.

Напомним, представитель ЛПРЗСУ Инга Рудзите заявила, что финансирование здравоохранения в 2016 году составляет всего 3% от внутреннего валового продукта, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Она также отметила, что в Латвии доступность здравоохранения наихудшая в ЕС. В свою очередь руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис 18 апреля заявил, что если протесты медиков не принесут результата, будет поднят вопрос об отставке Сейма.

Также, Латвийский союз свободных профсоюзов договорился о проведении 1 мая народного собрания под лозунгом «За достойную работу и достойную оплату труда для здорового и образованного человека в Латвии». В профсоюзе также подчеркнули, что ситуация в здравоохранении не улучшается, что, по их мнению, угрожает не только здоровью людей, но и безопасности государства в целом.